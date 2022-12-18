В конце октября компания Kusto Home стала призером престижной вьетнамской премии в области девелопмента – Vietnam Property Awards. Она присуждается лидерам рынка недвижимости Республики Вьетнам, и Kusto Home стала победителем сразу в четырех номинациях за проекты жилых комплексов Urban Green и Diamond island.

В конце октября компания Kusto Home стала призером престижной вьетнамской премии в области девелопмента – Vietnam Property Awards. Она присуждается лидерам рынка недвижимости Республики Вьетнам, и Kusto Home стала победителем сразу в четырех номинациях за проекты жилых комплексов Urban Green и Diamond island.Каждый из этих проектов уникален. Проект Urban Green предлагает своим резидентам, казалось бы, невозможное сочетание комфортного пространства для жизни и обилия свежей зелени вместе с транспортной и логистической доступностью. Он находится в одном из самых густонаселенных районов крупнейшего города Вьетнама Хошимина, рядом с двумя станциями метро – добраться до центра города можно за 10 минут. Также рядом есть удобный выезд на Национальное шоссе, которое должны расширить к 2025 году. Это означает прямой доступ к деловому кварталу на автомобиле или такси.В самом жилом комплексе огромное внимание уделено заботе о здоровье его жителей. При плотности застройки в 32,33% Urban Green выглядит как оазис, окруженный зеленью. L-образная форма здания позволила оптимизировать конвекцию воздуха с реки Сайгон и захватить максимум естественного освещения, также предлагая вид на центр города. Kusto Home вложил средства в развитие более 40 общих коммунальных сервисов для резидентов всех возрастов. Проект будет сдан в 2024 году, предлагая своим будущим жильцам 740 квартир с чистовой отделкой "под ключ". В 2022 году проект получил три награды – "Жилой комплекс с самой развитой инфраструктурой для здоровья", "Лучший "умный" жилой комплекс" и "Жилой комплекс с лучшей транспортной доступностью".Второй жилой комплекс, Diamond island, также находится неподалеку от центра Хошимина. Он расположен на природном острове, где среди небоскребов с квартирами бизнес-класса, расположены 50-метровый плавательный бассейн, бассейн в курортном стиле, детский бассейн, сад для барбекю, дзен-сад и джакузи на открытом воздухе, спа-центр, спортивный комплекс и многое другое. На момент старта продаж второй и третьей очереди в Diamond island в домах оставалось всего несколько предложений – большинство клиентов заранее забронировало квартиры. В 2017 году Diamond island уже удостоился премии Vietnam Property Awards, а сегодня победил в номинации "Лучший завершенный проект".Впрочем, Kusto Home работает не только во Вьетнаме. Компания является частью международной Kusto Group, реализующей проекты во многих странах мира. В частности, Kusto Home развивает жилой комплекс Koktobe Сity в Южной столице Казахстана – городе Алматы. Уникальное расположение Жилого комплекса – единственный крупный жилой комплекс класса бизнес в Восточной части города – дает огромные преимущества. Близость к знаменитому холму Коктобе обеспечивает комплекс свежим горным воздухом каждое утро, к тому же отсюда очень удобно добираться до основных центров притяжения – комплекс расположен против направления образования транспортных пробок. Внутри Koktobe Сity организовано комфортное пространство, особенно удобное семьям с детьми.По словам руководителя Kusto Home Мурата Утемисова, "при разработке проекта особое внимание было уделено тому, чтобы любовь казахов к проживанию большими семьями, когда несколько поколений находятся рядом друг с другом, могла быть реализована в полной мере". Кроме квартир бизнес-класса, систем "умный дом" и внедрения самых современных архитектурных решений, Kusto Home сделал большой задел на будущее – построил одну из самых современных школ Казахстана. High Tech Academy является уникальной инновационной школой, где реализован проектный метод обучения, приглашены педагоги с большим стажем работы, в том числе и иностранные учителя. Этот проект является любимым детищем главы Kusto Group Еркина Татишева. Он создал для детей среду, максимально открытую для инноваций и гармоничного развития личности."Самая большая проблема в содействии инновациям заключается не в открытии новых идей или технологий, а в создании рабочей среды, открытой для изменений и способной к адаптации к ним", – писал он в одной из своих статей.Сейчас продолжается строительство четвертой очереди Koktobe Сity, а третья в ближайшие дни ожидает официальных документов на ввод в эксплуатацию. Для Казахстана Koktobe Сity стал уникальным проектом, во многом определившим стандарт жилья класса бизнес и уровня внедрения современных технологий.Успех в двух странах обусловлен кропотливой работой и реализацией принципов Kusto Group. Свобода предпринимательской активности, адаптивность, умение внедрять новое и, конечно же, отсутствие страха перед экспериментами – вот основные принципы, на которых строится успех каждого проекта. И, конечно же, коллектив единомышленников."В Казахстане и во Вьетнаме наш главный актив – наши сотрудники. Именно они помогают нам создавать проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему, доставляя удовольствие от проживания. Полученные награды стимулируют нас достигать еще больших высот на рынках нашего присутствия, а высокие стандарты качества – это то, чего Kusto придерживается во всех проектах", – отметил в интервью Forbes CEO Kusto Home Мурат Утемисов.Он подчеркнул, что текущие проекты позволили отточить многие процессы, и сегодня Kusto Home готова к более сложным и амбициозным задачам. Команда компании с нетерпением ждет, когда начнется еще не объявленных широкой публике проектов в Казахстане и Вьетнаме.