На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.10 - во Владимире3 - в Муромском районе4 - в Ковровском район е1 - в Петушинском районе3 - в Кольчугинском районе2 - в Александровском районе3 - в Юрьев-Польском районе4 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Судогодском районе2 - в Радужном1 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе2 - в Гороховецком районе1 - в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178174 случая заболевания.