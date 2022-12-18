На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 18 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
10 - во Владимире
3 - в Муромском районе
4 - в Ковровском район е
1 - в Петушинском районе
3 - в Кольчугинском районе
2 - в Александровском районе
3 - в Юрьев-Польском районе
4 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Судогодском районе
2 - в Радужном
1 - в Киржачском районе
1 - в Камешковском районе
2 - в Гороховецком районе
1 - в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178174 случая заболевания.