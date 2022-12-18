МЧС Владимирской области призывает жителей региона по возможности отказаться от поездок на личном...

МЧС Владимирской области призывает жителей региона по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.Во Владимирской области оправдался неблагоприятный прогноз в части выпадения сильного снега. За сутки в регионе выпало до 21 мм осадков, что значительно превышает среднегодовые значения.Дорожная техника в усиленном режиме работает по очистке дорог федерального и регионального значения. Работает почти 300 единиц дорожной техники. Тем не менее проезд на дорогах муниципального значения, внутридворовых территориях может быть осложнён.В связи с чем Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан не усложнять дорожную обстановку и по возможности отказаться сегодня от поездок на личном транспорте.Силы МЧС и другие службы находятся в готовности к оказанию помощи застрявшему транспорту.При происшествиях звоните: «112», «101».Фото ГУ МЧС России по Владимирской области