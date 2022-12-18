Пикантная связь звездных коллег обернулась конфузом. Марат Башаров и Екатерина Стриженова нашли друг друга.

Пикантнаясвязь звездных коллег обернулась конфузом. Марат Башаров и Екатерина Стриженованашли друг друга.В эфире шоу "Секрет на миллион" во все красе появился МаратБашаров. Ведущая проекта встретила его словами "дорогой мой". Затем мужчина без зазрения совести рассказал о бурной ночи с замужней Екатериной Стриженовой, а также о последствиях совместных утех.Однажды после Нового года актер проснулся на пляжев телогрейке и валенках. Неловко получилось — артист выделялся на песчаных просторах среди окружающих. Оказалось, что он улетел к Карибскомуморю после шумной праздничной гулянки в компании друзей."Праздновали мы в Москве с Катькой Стриженовой и Сашей Стриженовым.Мы давным-давно договорились, что семьями с детьми летим на Кубу. И вот явторого числа открываю глаза — рядом СашаСтриженов, Катька Стриженова", — поделился воспоминаниями Марат Башаров встудии шоу "Секрет на миллион".Каким образом эта компания провела бурную новогоднюю ночь,остается загадкой. Но скучать никому явно не пришлось. Судя по словам артиста, он не пожалел о случившемся. Нетипичный для туриста наряд стал для него золотой жилой. Историяпохожа на сюжет "Иронии судьбы" и даже перекликается с фильмом"Двенадцать стульев".Дело в том, что непригодную для курорта зимнюю обувь МаратБашаров продал туристу из Канады по высокой цене. По словам звезды, выручка отпростых белых валенок казалась заоблачной и покрыла половину стоимости туристической путевки. Получили лиудовольствие от путешествия Екатерина Стриженова с мужем, актер не уточнил. Вполневозможно, что они с трудом тащили своего товарища в самолет и сильно устали.