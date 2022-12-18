Прокуратура Владимирской области возбудила уголовное дело по факту гибели трех человек в...

Прокуратура Владимирской области возбудила уголовное дело по факту гибели трех человек в ДТП.Надзорным ведомством по Гороховецкому району организована проверка по факту ДТП, которое произошло вечером 16 декабря на трассе "Муром-М7 Волга", сообщает прокуратура по Владимирской области.В ходе проверки представители прокуратуры дали оценку всем обстоятельствам произошедшего.Отделением МВД России по Гороховецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 5 статья 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожность смерть двух или более лиц), его расследование находится на контроле прокуратуры района.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области