Сегодня в православном календаре дата 18 декабря, связанная с именем монаха, который причислен к лику святых. По преданию, преподобный Савва Освященный творил чудеса и создал пер­вый богослужебный устав. В народе церковный праздник называют просто – Саввин день.

Сегодняв православном календаре дата 18 декабря, связанная с именем монаха, которыйпричислен к лику святых. По преданию, преподобный Савва Освященный творилчудеса и создал пер­вый богослужебный устав. В народе церковныйпраздник называют просто – Саввин день.ИсторияПреподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился всемье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятивчасть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился впещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашескогоопыта. После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем иосновал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичныхобителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи иисцеления бесноватых.Православная церковь установила Саввин день 18 декабря, да ивообще почитает Савву Освященного как основателя Иерусалимского устава.Подлинный текст до наших дней не дошел, но при условии преобразований идополнений дал начало комплексу богослужебных правил.Что нельзя делать сегодняВ этот церковный праздник, согласно православномукалендарю, продолжается Рождественский пост, так что от мяса следует отказаться.Еще сегодня, как в общем-то и всегда, нельзя ругаться, скандалить и таитьобиды.Ну а согласно народным верованиям, в Саввин день 18 декабря2022 года беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку.Предки верили, что работать сегодня нельзя тоже, а еще запрещено мусор выноситьв ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.Народные приметыИздавна в церковный праздник 18 декабря (по новому стилю, — Прим. ред.) предсказывалипогоду. Как с этим связан Савва Освященный и связан ли вообще — для насзагадка. Тем не менее народные приметы все же имеются.Дым из трубы стелется в разные стороны — к дождливой погоде.Если в Саввин день снегири поют — снегом замететокругу.Белки скачут по земле — температура воздуха повысится.