Сегодня
в православном календаре дата 18 декабря, связанная с именем монаха, который
причислен к лику святых. По преданию, преподобный Савва Освященный творил
чудеса и создал первый богослужебный устав. В народе церковный
праздник называют просто – Саввин день.
Сегодня
в православном календаре дата 18 декабря, связанная с именем монаха, который
причислен к лику святых. По преданию, преподобный Савва Освященный творил
чудеса и создал первый богослужебный устав. В народе церковный
праздник называют просто – Саввин день.
История
Преподобный Савва Освященный жил в 5-6 веках. Он родился в
семье праведников, с восьми лет поступил в монастырь, а в 17 принял постриг. Посвятив
часть жизни традиционному богослужению, инок стал затворником и поселился в
пещере, а под влиянием духовных наставников набирался все больше монашеского
опыта. После скитаний в Иорданской пустыне Савва решил остаться там насовсем и
основал лавру в пещере вместе с учениками, а потом еще несколько аналогичных
обителей, где происходили невероятные вещи вроде осадков в период засухи и
исцеления бесноватых.
Православная церковь установила Саввин день 18 декабря, да и
вообще почитает Савву Освященного как основателя Иерусалимского устава.
Подлинный текст до наших дней не дошел, но при условии преобразований и
дополнений дал начало комплексу богослужебных правил.
Что нельзя делать сегодня
В этот церковный праздник, согласно православному
календарю, продолжается Рождественский пост, так что от мяса следует отказаться.
Еще сегодня, как в общем-то и всегда, нельзя ругаться, скандалить и таить
обиды.
Ну а согласно народным верованиям, в Саввин день 18 декабря
2022 года беременным женщинам нельзя мыть голову, дабы не навредить ребенку.
Предки верили, что работать сегодня нельзя тоже, а еще запрещено мусор выносить
в ведре, якобы через ведро проблемы в дом вернутся.
Народные приметы
Издавна в церковный праздник 18 декабря (по новому стилю, — Прим. ред.) предсказывали
погоду. Как с этим связан Савва Освященный и связан ли вообще — для нас
загадка. Тем не менее народные приметы все же имеются.
Дым из трубы стелется в разные стороны — к дождливой погоде.
Если в Саввин день снегири поют — снегом заметет
округу.
Белки скачут по земле — температура воздуха повысится.