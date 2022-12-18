Школьники из Владимирской области стали участниками выставки «Летопись народного подвига». Музей...

Школьники из Владимирской области стали участниками выставки «Летопись народного подвига».Музей Победы с 2019 года реализует долгосрочную программу развития «Школьный музей Победы», которая позволяет образовательным организациям обмениваться опытом в создании музейных экспозиций, развивать проектную деятельность и сетевое взаимодействие.В программе принимают участие более 1,3 тыс школьных музеев из 86 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Лучшие музеи имеют возможность представлять экспозиции на площадке Музея Победы и демонстрировать опыт региона по вопросам просвещения в области культурной и исторической памяти.Ковров на открытии экспозиции представляла большая делегация ребят и взрослых, которую возглавили заместитель главы администрации по социальным вопросам Светлана Арлашина и заместитель председателя Совета народных депутатов Сергей Кашицын. В своем выступлении они отмечали, что в городе Коврове, городе Воинской славы, создана целостная система патриотического воспитания, достойное место в которой занимает музейная деятельность, в том числе в школах, сообщает администрация Коврова.В 60% школ города функционируют музеи и музейные комнаты. Главное отличие образовательно – воспитательного эффекта в деятельности школьного музея заключается в том, что ребенок выступает не как потребитель продукта музейной деятельности, а как активный его создатель. Яркий тому пример старейший школьный музей города – «Бухенвальдский набат» в школе № 14. Основой музея стали мемориальные предметы узников Бухенвальда, которые бережно собирались учащимися школы № 14 города Коврова, начиная с 1964 года. Выставка повествует об истории создания концлагеря, условиях жизни и быта узников."Мы выставляем подлинные письма бывших узников фашистских лагерей, воспоминания, фотографии, модель весов, на которых взвешивали в концлагере хлеб, лагерные деньги, обувь из Бухенвальда",- рассказывает директор СОШ №14 Светлана СорокинаВ рамках большой культурной программы в этот день в Музеи Победы для школьников Москвы и Коврова были проведены экскурсии по историческим экспозициям музейного комплекса, а также образовательно-исторический квест.Экспозиция «Летопись народного подвига» будет открыта до 27 декабря. На базе объединенной выставки будут проходить открытые уроки для московских школьников, Круглый стол для руководителей школьных музеев, экскурсии, викторины, презентация альбома «Боевой путь 4-й дивизии народного ополчения Москвы».Фото www.pxfuel.com/