Спортсменка из Владимирской области собрала полный комплект медалей в Кубке России среди лиц с...

Спортсменка из Владимирской области собрала полный комплект медалей в Кубке России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.С 4 по 11 декабря в г. Раменское Московской области проходили Кубок и Первенство России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «плавание»). Владимирскую область представляли муромские спортсмены Елизавета Чернышева и Константин Беляков. Ребята продемонстрировали отличный уровень подготовки.По итогам соревнований в Кубке России Елизавета Чернышева завоевала:— 1 место на дистанции 400 в/с;— 2 место на дистанции 100 брасс;— 2 место на дистанции 50 в/с;— 3 место на дистанции 200 к/пл;— 3 место на дистанции 100 в/с.А Константин Беляков вошел в 10-ку сильнейших среди юношей в Первенстве России.Ребята тренируются на базе МБУ СШОР под руководством Галины Николаевны Литвиновой.Фото www.pxfuel.com/