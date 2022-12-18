Спортсменка из Владимирской области собрала полный комплект медалей в Кубке России среди лиц с...
Спортсменка из Владимирской области собрала полный комплект медалей в Кубке России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
С 4 по 11 декабря в г. Раменское Московской области проходили Кубок и Первенство России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина «плавание»). Владимирскую область представляли муромские спортсмены Елизавета Чернышева и Константин Беляков. Ребята продемонстрировали отличный уровень подготовки.
По итогам соревнований в Кубке России Елизавета Чернышева завоевала:
— 1 место на дистанции 400 в/с;
— 2 место на дистанции 100 брасс;
— 2 место на дистанции 50 в/с;
— 3 место на дистанции 200 к/пл;
— 3 место на дистанции 100 в/с.
А Константин Беляков вошел в 10-ку сильнейших среди юношей в Первенстве России.
Ребята тренируются на базе МБУ СШОР под руководством Галины Николаевны Литвиновой.
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