Стало известно как во Владимирской области будет доставляться пенсия в новом году. С 1 января 2023...

Стало известно как во Владимирской области будет доставляться пенсия в новом году.С 1 января 2023 года выплатой пенсий займется Социальный фонд России."Пенсионеры получат деньги в привычное для них время. Все даты доставки средств сохранятся прежними", - отметил глава Минтруда России Антон Котяков.То есть если пенсионеру все прошлые годы выдавали пенсию 5 числа, то и дальше он будет получать ее 5 числа. Традиционно часть январских пенсий доставят досрочно. Это касается случаев, когда деньги поступают на банковские карты. Если дата перечисления попадает на новогодние выходные, то средства переведут в последних числах декабря.Пенсию на дом почтальоны принесут в обычное время, начиная с 3 января.«Январские пенсии придут уже в проиндексированном размере, независимо от даты доставки», — сообщили в Минтруде.Фото www.pxfuel.com/