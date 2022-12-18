Сувениры, изготовленные Владимирскими мастерами, участвуют в конкурсе Народный сувенир. В...

Сувениры, изготовленные Владимирскими мастерами, участвуют в конкурсе "Народный сувенир".В конкурсе "Народный сувенир" компании и представители туристической сферы могут рассказать о том, какими народными промыслами гордится край. Сувенир победитель может стать одним из символов страны!Конкурс проводится в рамках проекта о художественных промыслах "Самобранка", при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.От Мурома участие принимают потомственная гончарная мастерская Караваева, милейшая глиняная игрушка от мастеров Дома народного творчества Мурома, расписные сувениры от Людмилы Костровой и не только.Поддержать наших мастеров можно, пройдя по ссылке https://www.kp.ru/samobranka/konkurs/Голосовать можно один раз в 24 часа. Голосование продлится до 23 декабря.Фото www.pxfuel.com/