В больницах Владимирской области ввели масочный режим. Роспотребнадзор подписал соответствующее...

В больницах Владимирской области ввели масочный режим. Роспотребнадзор подписал соответствующее постановление."За минувшую неделю эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 114%. В связи с этим больницам предписано разделять потоки пациентов, запретить посещение стационаров, кроме случаев ухода за тяжёлыми больными, а также ввести во всех медучреждениях масочный режим",- сообщил главный санитарный врач региона Татьяна Данилова.Масочный режим также будет соблюдаться в госорганизациях, занимающихся социальным обслуживанием людей.Департаменту образования, при росте заболеваемости детей до 20%, рекомендовано отправлять классы на карантин не менее чем на неделю.Фото www.pxfuel.com