Следователи завели дело по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по факту гибели троих человек в ДТП, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Жуткая авария произошла вечером 16 декабря в Гороховецком районе.Следователи завели дело по статье о нарушении водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование продолжается.Напомним, на трассе М-7 неподалёку от деревни Горловка Фоминского сельского поселения. В лобовом столкновении «Лады» и «Тойоты» погибли водитель и пассажиры отечественной легковушки.