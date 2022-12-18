17 декабря загорелся жилой 3-квартирный дом по адресу: Судогодский район, п. Муромцево, ул. Октябрьская, д. 25. Сообщение о ЧП в тревожное ведомство поступило в 10-00. На место незамедлительно

17 декабря загорелся жилой 3-квартирный дом по адресу: Судогодский район, п. Муромцево, ул. Октябрьская, д. 25. Сообщение о ЧП в тревожное ведомство поступило в 10-00. На место незамедлительно выехали 2 единицы техники, 9 человек личного состава. На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. “Пожарные оперативно ликвидировали горение постельных принадлежностей на площади