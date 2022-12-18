Владимирская область выполнила все взятые на себя обязательства по реализации нацпроекта...

Владимирская область выполнила все взятые на себя обязательства по реализации нацпроекта «Образование».В администрации Владимирской области состоялась пресс-конференция директора Департамента образования и молодёжной политики Светланы Болтуновой по итогам реализации в регионе нацпроекта «Образование» в 2022 году.В нашей области в рамках этого нацпроекта успешно реализуются 5 региональных проектов:«Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Молодыепрофессионалы» и «Патриотическое воспитание».«Наш регион отметили на федеральном уровне как один из субъектов, полностьювыполнивших свои обязательства в рамках нацпроекта. На его реализацию было направлено 1,99млрд рублей, в том числе 779 млн из федерального бюджета, 1,17 млрд рублей – из областного, 38млн рублей – из местных бюджетов», – отметила глава ведомства.Уже в следующем году в области будут введены в эксплуатацию новые общеобразовательные школы: две на 1100 мест – в Коврове и Покрове, на 240 мест – в селе Сновицы Суздальского района, на 350 мест – в Гусь-Хрустальном.Кроме этого, одной из приоритетных задач, которые ставит Губернатор перед системойобразования региона, является капитальный ремонт существующих школ и обновлениематериально-технической базы учреждений. В 2022 году по инициативе Александра Авдеева напроведение капремонтов было выделено около 720 млн рублей. Для участия в федеральнойпрограмме капитального ремонта школ на 2024 – 2025 годы в Минпросвещения России направленарегиональная заявка на 53 общеобразовательные организации, ещё одна – на 73 школы –планируется на 2026 год.В рамках создания цифровой образовательной среды в 30 школах области открыты центры образования «Точка роста», в Коврове на базе школы №23 заработал ещё один детский технопарк «Кванториум», 4 центра «IT-куб» созданы в Муроме, Александровском, Вязниковском и Киржачском районах.Среди острых вопросов отрасли образования – дефицит педагогических кадров."В целом по области открыты порядка 600 вакансий, большинство из них – во Владимире, Коврове и Муроме. Больше всего нужны сейчас педагоги дошкольного образования, учителя начальных классов и математики. Но все предметы в школах преподаются должным образом и в предписанном образовательной программой количестве часов", - сообщила Светлана БолтуноваФото www.pxfuel.com/