С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178174 владимирцев.

Во Владимирской области 18 декабря выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, Кольчугинском и Юрьев-Польском, по 4 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 2 - в Александровском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному инфицированному зафиксировано в Киржачском, Камешковском, Суздальском, Петушинском и Судогодском района.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178174 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49469 заболевший во Владимире, 21049 - в Ковровском районе и 19246 - в округе Муром.