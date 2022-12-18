С начала года во Владимирской области было выявлено 34 тысячи контрафактной продукции. Владимирская...

С начала года во Владимирской области было выявлено 34 тысячи контрафактной продукции. Владимирская таможня изъяла контрафакты одежды, обуви, алкоголя и табака.Все выявленные товары не относятся к категории параллельного импорта, отличаются невысоким качеством и могли быть небезопасны для потребителей. Какие-либо документы по приобретению иностранных товаров, а также разрешения от правообладателей торговых марок у собственников отсутствовали.В связи с недоказанностью факта перемещения продукции через таможенную границу Евразийского экономического союза товары и материалы проверок переданы по подследственности – в территориальные органы МВД России.В результате возбуждено 24 дела по ст.14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и 7 уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», совершенное с причинением крупного ущерба.Фото www.pxfuel.com/