Во Владимирской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного...
Во Владимирской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Конкурс нацелен на повышение уровня вовлечённости учащихся в проектную деятельность в области охраны природы.
Экологическое воспитание через сеть школьных лесничеств - одно из направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
В этом году юные лесоводы из 12 муниципальных образований Владимирской области
представили на защиту исследовательские работы и природоохранные проекты в четырёх
номинациях: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных
растений» и «Проектная природоохранная деятельность». Жюри отметило, что достойных работ
было очень много, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Призовые места распределены следующим образом:
В номинации «Экология лесных растений»:
1 место - Шпилевич Дарья, ученица 11 класса владимирской гимназии №35;
2 место - Фотимская Стефания, ученица 11 класса муромской СОШ №18;
3 место - Батяева Ксения, ученица 11 класса Муромцевской СОШ Судогодского района;
В номинации «Экология лесных животных»:
1 место - Сайфулина Дарья, ученица 9 класса Сокольской СОШ Суздальского района,
Центра «Исток» г. Суздаля;
2 место - Лещук Артём, ученик 8 класса Костинской ООШ Петушинского района;
В номинации «Проектная природоохранная деятельность»:
1 место - Шакина Полина, ученица 8 класса Фоминской СОШ Гороховецкого района;
2 место - Рассадкин Дмитрий, ученик 10 класса Красногорбатской СОШ Селивановского
района;
3 место - Вазирова Шарифа, ученица 8 класса, и Назиров Ислом, ученик 9 класса
Новобусинской основной школы Кольчугинского района.
В номинации «Лесоведение и лесоводство»:
2 место - Чикишева Алиса, ученица 8 класса НОУ «Экостарт» Центра дополнительного
образования Собинского района;
3 место - Чиликина Виктория, ученица 9 класса Курловской ООШ Гусь-Хрустального
района.
Обладатели первых мест регионального тура представят область на Всероссийском
юниорском лесном конкурсе «Подрост - 2023».
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