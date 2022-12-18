Во Владимирской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного...

Во Владимирской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Конкурс нацелен на повышение уровня вовлечённости учащихся в проектную деятельность в области охраны природы.Экологическое воспитание через сеть школьных лесничеств - одно из направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».В этом году юные лесоводы из 12 муниципальных образований Владимирской областипредставили на защиту исследовательские работы и природоохранные проекты в четырёхноминациях: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесныхрастений» и «Проектная природоохранная деятельность». Жюри отметило, что достойных работбыло очень много, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Призовые места распределены следующим образом:В номинации «Экология лесных растений»:1 место - Шпилевич Дарья, ученица 11 класса владимирской гимназии №35;2 место - Фотимская Стефания, ученица 11 класса муромской СОШ №18;3 место - Батяева Ксения, ученица 11 класса Муромцевской СОШ Судогодского района;В номинации «Экология лесных животных»:1 место - Сайфулина Дарья, ученица 9 класса Сокольской СОШ Суздальского района,Центра «Исток» г. Суздаля;2 место - Лещук Артём, ученик 8 класса Костинской ООШ Петушинского района;В номинации «Проектная природоохранная деятельность»:1 место - Шакина Полина, ученица 8 класса Фоминской СОШ Гороховецкого района;2 место - Рассадкин Дмитрий, ученик 10 класса Красногорбатской СОШ Селивановскогорайона;3 место - Вазирова Шарифа, ученица 8 класса, и Назиров Ислом, ученик 9 классаНовобусинской основной школы Кольчугинского района.В номинации «Лесоведение и лесоводство»:2 место - Чикишева Алиса, ученица 8 класса НОУ «Экостарт» Центра дополнительногообразования Собинского района;3 место - Чиликина Виктория, ученица 9 класса Курловской ООШ Гусь-Хрустальногорайона.Обладатели первых мест регионального тура представят область на Всероссийскомюниорском лесном конкурсе «Подрост - 2023».Фото www.pxfuel.com/