Во Владимирской области после нового года подорожает проезд в общественном транспорте. Департамент...

Во Владимирской области после нового года подорожает проезд в общественном транспорте. Департамент цен и тарифов Владимирской области опубликовал первое постановление об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте.С 10 января 2023 года проезд в троллейбусах Коврова подорожает максимум на три рубля –– с 26 до 29. После 23:00 билеты будут стоить 35 рублей (сейчас стоимость «ночного» проезда –– 33 рубля). Цена на провоз багажа останется прежней –– 26 рублей за место.Подорожает проезд в Селивановском районе. С 10 января билеты в автобусах будут стоить не больше 7,79 рублей с человека за один километр –– на 4 рубля дороже. Стоимость провоза багажа не изменится.Новые тарифы являются предельными, то есть выше указанных значений перевозчики их поднять не смогут. До 10 января местные власти должны установить новую стоимость проезда, основываясь на рекомендациях департамента цен и тарифов области.“Повышение стоимости проезда связано с истечением сроков действия старых тарифов у некоторых перевозчиков”, - пояснила директор департамента Мария НовоселоваФото www.pxfuel.com