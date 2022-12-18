Во Владимирской области в 2023 году должна открыться ковровская районная больница. Губернатор...

Во Владимирской области в 2023 году должна открыться ковровская районная больница.Губернатор Александр Авдеев побывал в Ковровском районе, проинспектировал больницу в Мелехово.По словам губернатора, объект сложный, старое здание реконструируется и к нему делается пристройка, но всегда легче возводить с нуля.Работы здесь по объективным причинам идут с некоторой задержкой, тем не менее видно усилия подрядчика. Уже ведётся отделка фасада, вставлены окна, подаётся тепло, а значит, можно будет уже в холодное время приступать к отделке.Объект необходимо ввести в эксплуатацию в 2023 году.Фото администрации Владимирской области