Во Владимирском регионе требуются врачи, госслужащие, военные и специалисты оптовой (розничной)...

Во Владимирском регионе требуются врачи, госслужащие, военные и специалисты оптовой (розничной) торговли. Об этом сообщает администрация области.По последним данным в Центрах занятости зарегистрированы 4 186 безработных граждан. Правда, количество вакансий достаточно — 16 090.Наибольший спрос работников на обрабатывающих производствах региона. Их доля от от всех представленных вакансий составляет 46%.Во Владимирской области среди рабочих профессий наиболее востребованы — швеи, операторы различных специальностей, слесари и водители.Администрация региона информирует, что среднемесячная заработная плата (по области) — 43 562 рубля, а во Владимире — 50 628 рублей.Фото: pxfuel.com