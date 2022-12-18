В прошлом году объём поставок был в три раза меньше. Сырьё поступает на перерабатывающие предприятия, расположенные в Судогодском и Суздальском районах.

В текущем году во Владимирскую область привезли 2 тысячи 136 тонн белорусского торфа, - сообщает пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.В прошлом году объём поставок был в три раза меньше. Сырьё поступает на перерабатывающие предприятия, расположенные в Судогодском и Суздальском районах.Сотрудники Россельхознадзора проверяют каждую партию полезного ископаемого. Карантинные объекты в торфе ни разу не обнаружены.