Во Владимирскую область придут ночные морозы и высокое атмосферное давление. В ближайшие сутки...

Во Владимирскую область придут ночные морозы и высокое атмосферное давление.В ближайшие сутки погода во Владимире будет облачная, кратковременный снег.Температура воздуха повысится до -3°C, ветер западный, 4 м/c.Ночью столбик термометра опустится до -14°C, ветер западный, 5 м/c.Атмосферное давление в течение суток изменится и поднимется до 755 мм.рт.ст.19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы — Никольские: «На Студеного Николу снегу навалит гору».Фото www.pxfuel.com