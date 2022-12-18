Наводные птицами произошло в Китае.

"Наводные" птицами произошло в Китае.Хуанхэ – одна из крупнейших рек азиатского региона и национальный символ Поднебесной. С китайского ее название переводится как "Желтая река". Видимо, теперь в Китае будет две желтые реки.В сети появились кадры, на которых запечатлено нашествие утят. Милые птенчики направляются к водопою. Видимо, видео снято на одной из крупных птицефабрик. Сосчитать питомцев просто невозможно – их сотни, если не тысячи.В социальных сетях пользователи пытались выяснить, где сняты кадры. Один из них пошутил, мол утята направляются в ресторан KFC, где, как известно, подают блюда из курятины. Однако другой комментатор пояснил, что "наводнение" птицами произошло в Китае.