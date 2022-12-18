17 декабря загорелся 2-х квартирный жилой дом по адресу: Суздальский район, с. Ляховицы, ул. Центральная, д. 16. Сообщение о ЧП в тревожное ведомство поступило в 09-01. На место оперативно

17 декабря загорелся 2-х квартирный жилой дом по адресу: Суздальский район, с. Ляховицы, ул. Центральная, д. 16. Сообщение о ЧП в тревожное ведомство поступило в 09-01. На место оперативно выдвинулись 5 единиц техники, 14 человек личного состава. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение дома по всей площади. “Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожарные