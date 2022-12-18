В период снегопадов и оттепелей, сменяющихся морозной погодой, на крышах домов появляются снежные...
В период снегопадов и оттепелей, сменяющихся морозной погодой, на крышах домов появляются снежные карнизы и сосульки. Они ломают водостоки и крыши и могут упасть на прохожих или рядом стоящие автомобили, представляя серьёзную опасность жизни и здоровью людей.
Управление гражданской защиты города Владимира рекомендует:
— быть внимательными, проходя под карнизами зданий, балконами и водостоками на которых могут образоваться наледь и сосульки;
— не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;
— при снегопадах и оттепели, выходя из зданий, не задерживаться на крыльце, а быстро отходить на безопасное расстояние от здания;
— входя в здание убедиться в отсутствии свисающих с крыши глыб снега, наледи и сосулек;
— если участок пешеходной дороги огорожен, и идет сбрасывание снега с крыши, обязательно обойти это место на безопасном расстоянии;
— следует обращать внимание на обледенение тротуаров: обычно более толстый слой наледи образуется под снежными карнизами, сосульками;
— если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось, возможно, это сход с крыши снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;
— если произошел несчастный случай в результате падения снега, наледи необходимо отвести пострадавшего на безопасное расстояние, оказать ему первую помощь, в случае необходимости срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение или вызвать скорую медицинскую помощь.
За очистку крыш от наледи, снега и сосулек отвечают собственники зданий и сооружений. Если вы заметили образовавшиеся наледи и сосульки на крышах зданий, необходимо обращаться в управляющие организации, ТСЖ и ЖСК для принятия мер по их ликвидации. В случае, если управляющие компании не выполняют своих обязанностей, жители могут обратиться в городское управление ЖКХ с 8.30 до 17.00 по телефону 53-26-30, а в нерабочее время и по выходными — в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу (телефоны 05 или 53-11-48).
В случае возникновения происшествий вызов экстренных оперативных служб необходимо осуществлять со стационарного/мобильного телефона по номерам:
— пожарных и спасателей — «01»/«101»,
— полиции — «02»/«102»,
— скорой медицинской помощи — «03»/«103»,
— аварийной газовой службы — «04»/«104»,
— номер телефона единой дежурно-диспетчерской службы города — «05» (со стационарного телефона); 8 (4922) 53-11-48.10:43
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