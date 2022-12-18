Жители Юрьев-Польского района Владимирской области смогут проконсультироваться у специалистов...

Жители Юрьев-Польского района Владимирской области смогут проконсультироваться у специалистов «Правового поезда».В Юрьев-Польском районе Владимирской области 20 декабря жители могут напрямую обратиться со своими жалобами к юристам, сообщила райадминистрация.20 декабря на территории района в рамках регионального проекта «Правовой поезд» состоится прием граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека, который будет проходить:- с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. – с. Симаул. Советская, д. 47 (здание администрации);- с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. – с. Энтузиастул. Центральная, д.28 (здание Дома культуры)- с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. – с. Шихобаловос. Шихобалово, д.80 (здание Дома культуры).В ходе приема можно будет задать свои вопросы региональному омбудсмену по правам человека, представителям прокуратуры, МЧС, судебных приставов и др.Фото www.pxfuel.com/