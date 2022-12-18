Жители Юрьев-Польского района Владимирской области смогут проконсультироваться у специалистов...
Жители Юрьев-Польского района Владимирской области смогут проконсультироваться у специалистов «Правового поезда».
В Юрьев-Польском районе Владимирской области 20 декабря жители могут напрямую обратиться со своими жалобами к юристам, сообщила райадминистрация.
20 декабря на территории района в рамках регионального проекта «Правовой поезд» состоится прием граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека, который будет проходить:
- с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. – с. Сима
ул. Советская, д. 47 (здание администрации);
- с 11 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. – с. Энтузиаст
ул. Центральная, д.28 (здание Дома культуры)
- с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. – с. Шихобалово
с. Шихобалово, д.80 (здание Дома культуры).
В ходе приема можно будет задать свои вопросы региональному омбудсмену по правам человека, представителям прокуратуры, МЧС, судебных приставов и др.
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