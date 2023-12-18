Деньги пойдут на создание экспозицей и приобретение выставочного оборудования.

Во Владимирской области выделили 25 миллионов рублей на развитие частных музеев. Об этом сообщает правительство региона.Деньги пойдут на создание экспозицей и приобретение выставочного оборудования. Часть средств, а именноо 15,7 миллионов рублей от частных инвесторов.Известно, что финансирование получил проект «Матрешкин двор» в Суздале, также идея создания музея транспортных компонентов в Муроме получила поддержку, музея-калачной «Три калача» в Муроме, а также другие задумки.