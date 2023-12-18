25 миллионов рублей выделили частным музеям на покупку выставочного оборудования и создание экспозиций. 15,7 миллионов музеи получат от частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе

25 миллионов рублей выделили частным музеям на покупку выставочного оборудования и создание экспозиций. 15,7 миллионов музеи получат от частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Одним из проектов, который получил финансирование, стал проект «Матрешкин двор» в Суздале. Его реализуют за 4,3 миллиона. Идея принадлежит предприятию народных художественных промыслов «Владимиро-Суздальские узоры». Также выделено 5