В ответ на запрос «Шестого канала» минздрав региона сообщил, что по состоянию на 12 декабря объект был готов на 98%. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, завозится и монтируется

В ответ на запрос «Шестого канала» минздрав региона сообщил, что по состоянию на 12 декабря объект был готов на 98%. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, завозится и монтируется технологическое оборудование. Лицензию на медицинскую деятельность планируется получить в марте 2024 года. Напомним, контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию «Облстройзаказчик» заключил с подрядчиком