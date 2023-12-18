Сотрудники работают круглосуточно.

Сотрудники работают круглосуточно.В столице продолжаются сильные снегопады. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что к уборке снега привлекли более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. Они очищают дороги, тротуары, дворовые территории.Особое внимание уделяется подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и железнодорожным платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Также очищаются крыши жилых домов, офисных зданий и производственных площадок.В условиях сильного снегопада специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Сплошное механизированное подметание и противогололедная обработка ведутся в круглосуточном режиме.По прогнозам синоптиков, снегопад задержится в столице до конца недели. Все эти дни городские службы будут работать в усиленном режиме.Бирюков отметил, что наиболее интенсивные снегопады ожидаются в пятницу, 15 декабря. К утру следующего дня уровень снежного покрова может увеличиться еще на 30 сантиметров, уточнил заместитель мэра.В октябре и ноябре комплекс городского хозяйства вел подготовку к зиме. Для обеспечения безопасного передвижения в преддверии заморозков на улицах 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом.Контейнеры находятся у вокзалов и пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных переходов и социальных объектов. Запас щебня необходим для обработки пешеходных зон и участков торможения общественного транспорта. Это позволяет избежать травмирования на обледенелых участках.На зимний режим Московские центральные диаметры (МЦД) и пригородные поезда. Перед этим специалисты проверили системы отопления и освещения, перенастроили климатические установки в поездах, включили отопление в вагонах и обогрев лобовых стекол. Сотрудникам выдали теплую одежду и провели инструктаж. Все новые московские вокзалы отапливаются, поэтому пассажиры могут подождать поезд в тепле.