Об этом сообщили в журнале «Энергетика и промышленность России».

Компания EKF запустит своё производство в Александрове Владимирской области. Об этом сообщили в журнале «Энергетика и промышленность России».Так, ООО «Электрорешения», развивающаяся под брендом EKF, занимается разработкой и производством электрооборудовании. Компания включена в перечень системообразующих предприятий Минпромторга. В её ассортименте оборудование для промышленных предприятий, социально-значимых объектов.К 2025 году в городе планируется масштабное расширение производства, которое позволит увеличить мощность предприятия в три раза и создать 600 новых рабочих мест. Кроме того, организация запустит новое направление по производству телекоммуникационных шкафов для ЦОД.