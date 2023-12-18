В преддверии праздников ковровские спасатели вместе с детьми начали рисовать на ёлочных игрушках пожарные машины, а также писать на новогодних шарах правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб.

В преддверии праздников ковровские спасатели вместе с детьми начали рисовать на ёлочных игрушках пожарные машины, а также писать на новогодних шарах правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Подобная профилактическая акция в Коврове проходит ежегодно. Расписанные игрушки дарят горожанам. Пожарные надеются, что жители украсят ими свои ёлки и даже во время праздников будут помнить о необходимости соблюдать правила безопасности.