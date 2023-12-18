Проведут совещание и утвердят план-график для восстановления дольщиков в правах. Минстрой региона рассказал о своих планах после признания банкротом одной из компаний Игоря Другова.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-12-2023-minstroj-regiona-prokommentiroval-situaciyu-s-bankrotstvom-odnoj-iz-kompanij-drugova.html" target="_blank">Минстрой региона прокомментировал ситуацию с банкротством одной из компаний Другова</a> - Проведут совещание и утвердят план-график для восстановления дольщиков в правах. Минстрой региона рассказал о своих планах после признания банкротом одной из компаний Игоря Другова.
[url=https://33live.ru/novosti/18-12-2023-minstroj-regiona-prokommentiroval-situaciyu-s-bankrotstvom-odnoj-iz-kompanij-drugova.html]Минстрой региона прокомментировал ситуацию с банкротством одной из компаний Другова[/url] - Проведут совещание и утвердят план-график для восстановления дольщиков в правах. Минстрой региона рассказал о своих планах после признания банкротом одной из компаний Игоря Другова.