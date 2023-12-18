Проведут совещание и утвердят план-график для восстановления дольщиков в правах. Минстрой региона рассказал о своих планах после признания банкротом одной из компаний Игоря Другова.

Проведут совещание и утвердят план-график для восстановления дольщиков в правах. Минстрой региона рассказал о своих планах после признания банкротом одной из компаний Игоря Другова. Напомним, 7 декабря Арбитражный суд Владимирской области вынес решение по делу фирмы «Интерстрой Плюс». Дело рассматривалось по заявлению Фонда развития территорий и Минстроя области. Компанию признали банкротом. Пока дольщики ЖК «Дуброва