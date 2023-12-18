Как все мы знаем, вода - это незаменимый природный ресурс, являющийся основой для обеспечения жизни человечества.

Как все мы знаем, вода - это незаменимый природный ресурс, являющийся основой для обеспечения жизни человечества. На сегодняшний день проблема загрязнения водных ресурсов стоит на одном из первых мест в экологии. Помимо загрязнения водных ресурсов, существует проблема обмеления и пересыхания рек и озер.В целях охраны и сохранения водных ресурсов в Российской Федерации действует система государственного мониторинга водных объектов. Мониторинг водных объектов опирается на ряд нормативно-правовых актов.Практическая значимость государственного мониторинга водных объектов состоит в том, что бы предотвратить негативное влияние на водные объекты. Своевременно отреагировать на изменения водного объекта и принять необходимые меры по его защите и восстановлению.На территории Владимирской области мониторинг водных объектов осуществляется ГБУ ВО «Экорегион». Сотрудники учреждения выезжают на заранее определенные точки мониторинга (створы). В 2023 году было определено 136 створов, на которых производился мониторинг. Определением и включением створов в мониторинг занимается Министерство природопользования и экологии Владимирской области.При выполнении мониторинга водных объектов в створах наблюдения отмечались различные естественные и экологические процессы, в том числе обмеление русла рек, размыв береговой полосы, отслаивание грунта от берегового массива, эрозионные разрушения в следствии негативного влияния вод впадающих в водный объект, а так же замусоривание берегов.Аналогичные процессы на водных объектах встречались в районе д. Елино, на участке р. Клязьма от д. Олтушево до д. Ильина Гора и на р.Волшник в границах г. Вязники. Ввиду установленных процессов мониторинг на данных участках осуществляется на ежегодной основе с целью контроля и своевременного выявления негативного влияния на водный объект.Сотрудниками ГБУ ВО «Экорегион» так же отмечено, что в основном берега рек загрязняются бытовым мусором, который остается после посещения людьми прибрежных зон, откуда он попадает сначала на берег, а затем и в сам водоем.Чтобы предотвратить замусоривание берегов, ГБУ ВО «Экорегион» напоминает о необходимости собирать и убирать за собой мусор после посещения водоемов. Начиная с себя и показывая положительный пример окружающим, мы сможем сохранить и приумножить богатства водных ресурсов.