Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Муниципалитетам Владимирской области выделили полтора миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр ..

Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.Муниципалитетам Владимирской области выделили полтора миллиарда рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.Деньги с субсидий пойдут на благоустройство дворов населённых пунктов с населением более тысячи человек. По условиям, в таких городках должно быть не более 15 многоэтажек, а таких мест у нас – 83.Вскоре определится, где вначале пройдёт ремонт придомовых территорий. Учитываться будет и возможность расширить подъезды, и предусмотреть парковки.