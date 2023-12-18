В воскресенье, 17 декабря, во Владимире случилось ДТП с участием трёх машин.

В воскресенье, 17 декабря, во Владимире случилось ДТП с участием трёх машин. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 16.00. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Мира. Во время поворота налево он врезался в двигающийся со стороны Октябрьского проспекта «Опель». Затем произошло столкновение с «Ниссаном». Во время аварии травмы получили водитель «Опеля», а также три пассажирки ГАЗа.Специалисты выясняют подробности ДТП.