Об этом говорится в справке ФСИН, зачитанной во время заседания, сообщает юрист Вячеслав Гимади, бывший сотрудник политика.

Алексея Навального увезли из Владимирской колонии в неизвестном направлении. Об этом говорится в справке ФСИН, зачитанной во время заседания, сообщает юрист Вячеслав Гимади, бывший сотрудник политика. Кроме того, информацию подтвердили в пресс-службе судов Владимирской области.Ажиотаж вокруг осуждённого оппозиционера закрутился 10 дней назад, когда мужчина перестал появляться на заседаниях суда. Адвокатов также не пускали к Алексею.Напомним, Навального осудили по нескольким статьям – о мошенничестве, создании экстремистского движения. Сидеть в совокупности он должен был до 2038 года в ИК-6 под Ковровом.*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.