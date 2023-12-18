Результаты предпраздничного исследования опубликовал SuperJob.

Около 7% владимирцев не готовятся к Новому году и не празднуют его. Результаты предпраздничного исследования опубликовал SuperJob.Если говорить об остальных, то 13% жителей региона ненавидят готовить праздничные блюда, 11% – прибираться перед застольем, 10% бесит спешка и суета, а 7% не любят выбирать и упаковывать подарки. Помимо этого, 5% владимирцев не особо жалуют закупку еды перед боем курантов, а 3% боятся за свой кошелёк перед Новым годом. Удивительно, но 2% не любят наряжать ёлку.А вот 32% людей любят всё это – и суету, и дела, и обязанности перед предстоящим годом, 4% ненавидят всё, что с этим связано. Как выяснило исследование, мужчины не любят траты и суету, а женщины – готовку и уборку.