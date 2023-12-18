Станция станет седьмой по счету на строящейся Троицкой линии.

Станция станет седьмой по счету на строящейся Троицкой линии.Жизнедеятельность Москвы сегодня немыслима без метро. Сотни километров путей, более 250 станций и множество объектов инфраструктуры обеспечивают транспортную доступность всех районов многомиллионного мегаполиса.Столичная подземка активно развивается и по многим параметрам является лидером среди метро крупнейших городов мира. А уровень комфорта и безопасности пассажиров регулярно повышается по приручению мэра Москвы Сергея Собянина.В столице продолжается строительство Троицкой линии метро, которая станет второй по протяженности после БКЛ. Она растянется на примерно 40 километров и соединит несколько платформ МЦК с городским округом Троицк.Новая ветка пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа и ежедневно будет обслуживать порядка 100 тысяч пассажиров. Седьмой по счету на строящейся линии станет станция "Генерала Тюленева".Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на данный момент объект готов на 68 процентов."В подземном вестибюле станционного комплекса планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция", – отметил Андрей Бочкарев.Специалисты в процессе строительства станции должны будут выполнить панно из перфорированного алюминиевого листа. Его планируется закрепить на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими на платформу.На данный момент на платформенном участке станции продолжается монтаж инженерных систем. Кроме того, там выполняются архитектурно-отделочные работы.Строители уже уложили гранитный пол и готовы приступить к монтажу крупноформатных треугольных алюминиевых панелей на путевых стенах и потолке. Колонны также отделают темным гранитом.Одна из стен будущей станции Троицкой линии метро будет серого цвета, а другая — ярких оранжевых тонов. На стенах и потолке появится абстрактный рисунок в виде диагональных линий, проходящие через всю платформу.