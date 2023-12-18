За 11 месяцев 2023 года скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом перевезено порядка 3,6 млн пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

За 11 месяцев 2023 года скоростными поездами «Ласточка» в сообщении с Нижним Новгородом перевезено порядка 3,6 млн пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.В том числе по маршруту "Нижний Новгород – Москва – Нижний Новгород" перевезено более 3,3 млн пассажиров, по маршруту "Нижний Новгород – Киров – Нижний Новгород" – 184 тыс. пассажиров.С 1 июня ежедневно между Нижним Новгородом и городом Иваново начал курсировать новый межрегиональный скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742. За полгода его работы перевезено более 46 тыс. пассажиров.Скоростные перевозки осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. Компания следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов.Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России).