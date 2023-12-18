Очередной гуманитарный груз доставили из Владимирской области - в новые территории России.

Такой новостью поделились наши коллеги из :Очередной гуманитарный груз доставили из Владимирской области - в новые территории России. Как наши бойцы встречают помощь из дома - расскажем далее.В снег и в дождь, по разбитым дорогам - к СВОим. Из Владимирской области в новые территории России. За несколько дней очередной гуманитарный конвой оставил позади почти пять тысяч километров.В колонне - четыре машины. Всего - 27 тонн ценного груза. Первая остановка - в месте, где базируются "Тигры". Этот отряд добровольцев возглавляет боец с позывным Сибиряк.Всё, что вы прислали, своевременно. Зима на улице - болеют бойцы. Короче, всем жителям Владимирской области огромное спасибо, - позывной «Сибиряк», боец добровольческого отряда «Тигр».Всего конвой посетил семь подразделений - от Донецка до Республики Крым. Передали зимнюю обувь, беспилотники, лекарства и даже пиломатериалы - для блиндажей и окопов. Для доставки груза применили новую практику - её иницировал лично глава региона Александр Авдеев. В каждую из частей передали именно то, в чем нуждались бойцы.Хочу отметить, что военнослужащие из Владимирской области, проходящие службу в моём подразделении, зарекомендовали себя с положительной стороны. Боевые задачи и приказы выполняют беспрекословно и в срок, - Алексей, командир ремонтно-восстановительной роты.Приятно в очередной раз посещать подразделения наших частей в зоне СВО, вдвойне приятно - когда видишь знакомые лица и тебя здесь встречают. Поэтому с особым удовольствием передали гумпомощь и это будет очередной вклад в нашу победу, - Сергей Наумов, начальник управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора области.Поддержка наших бойцов, находящихся в зоне СВО, не прекращается ни на минуту. В Правительстве области заверяют - работа гуманитарных конвоев продолжится и впредь.