Как признать сделку купли-продажи квартиры законной? Появились новые подробности громкой истории, которая произошла в селе Лемешки Суздальского района. После выхода двух репортажей “6

Как признать сделку купли-продажи квартиры законной? Появились новые подробности громкой истории, которая произошла в селе Лемешки Суздальского района. После выхода двух репортажей “6 канала” дом, который начал рушиться на глазах, признали непригодным для проживания. Напомним, кирпичный потолок на нижнем ярусе прогнулся. Из стен вываливаются кирпичи. На фасаде появились глубокие трещины. Межведомственная комиссия провела оценку состояния