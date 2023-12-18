Во Владимирской области рассчитали новые предельные тарифы для проведения технического осмотра транспортных средств.

Такой новостью поделились наши коллеги из ":Во Владимирской области рассчитали новые предельные тарифы для проведения технического осмотра транспортных средств. Они начнут действовать уже с Нового года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Правительства.Так, техосмотр для легковых автомобилей будет стоить 1022 рубля. На 12% выше, чем сейчас. Техосмотр для мотоциклов подорожал до 359 рублей.Подсчитали тарифы и для автобусов. На те, у которых допустимая масса меньше 5 тонн, будет 1749 рублей. На те автобусы, у которых масса выше 5 тонн, станет 2113 рублей.Во Владимирской области зарегистрировано 5 тысяч автобусов и 432 тысячи легковых автомобилей.