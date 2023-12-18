Учащиеся получат доступ к лабораториям и информационным базам.

Учащиеся получат доступ к лабораториям и информационным базам.Ученики профессиональных классов московских школ займутся разработкой инноваций на базе высших учебных заведений. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По словам градоначальника, ученики знакомятся с университетской средой и определяют направление исследований. В программе участвуют 53 вуза и НИИ. Школьникам предоставляют доступ к информационным базам и лабораториям, дают научные консультации.Каждый учащийся должен выполнить проект или исследование и защитить его на научно-практической конференции. Жюри в составе представителей организаций-работодателей дает оценку проектам."Многие проекты имеют потенциальную практическую ценность. Например, в прошлом году ученики медицинских классов разработали прибор "Контролер осанки", умную трость для слепых, робот-анализатор загрязненности водоемов", – написал Собянин.Среди работ мэр Москвы также выделил телеметрический комплекс для ракеты-носителя "Вереск" и инновационный проект эффективной системы вентиляции для шахт.Собянин уточнил, что победители и призеры могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.Ранее мэр , что в столичной системе образования работают более 15 тысяч молодых учителей. Им доступно около 500 курсов повышения квалификации.