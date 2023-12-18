Первым подарком к 1000-летию Суздаля станет световое шоу на стенах городского Кремля.

Первым подарком к 1000-летию Суздаля станет световое шоу на стенах городского Кремля. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Представление, которое получило название «Свет Суздаля», будет проходить с 28 декабря по 7 января. Древние стены одновременно выполнят роль экранов и декораций. «Каждый вечер с наступлением сумерек стены Кремля будут превращаться в окно во времени, позволяя зрителям отправиться в путешествие сквозь века в историю древнего города», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Показы состоятся каждые 15 минут.