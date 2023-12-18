Об этом сообщили в пресс-службе «Русских железных дорог».

Теперь до Суздаля можно доехать с помощью мультимодальных перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе «Русских железных дорог».Так, купив «единый билет» и оплатив проезд до Владимира, жители и туристы региона смогут пересесть на автобус до Суздаля без переплат. В РЖД отметили, что при покупке билета «поезд + автобус», нужно указать пункт отправления и конечную точку, например Москва – Суздаль. Далее – выбрать маршрут с пересадкой.Кроме приложения и сайта, билеты можно приобрести и в обычной кассе.