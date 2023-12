Шоумен Дмитрий Красилов найден в своей квартире без признаков жизни. Накануне 17 декабря он жаловался на недомогание.

Шоумен Дмитрий Красилов найден в своей квартире без признаков жизни. Накануне 17 декабря он жаловался на недомогание.Тело 29-летнего шоумена и танцора Дмитрия Красилова, который более известен как "Пухляш" из клипа группы Little Big 'Uno', найдено в его квартире в Москве. Артист не отвечал на звонки с 17 декабря. По этой причине коллеги Дмитрия отправились к нему домой. Однако дверь им никто не открыл. Для того, чтобы попасть внутрь, 18 декабря пришлось вызывать МЧС.Сотрудники службы спасения взломали дверь. Специалисты МЧС обнаружили, что артист уже не дышит. На месте трагедии работают следователи, однако на данный момент речь о криминальном характере произошедшего не идет.По сообщениям ближайшего окружения, 17 декабря Дмитрий Красилов сообщил, что чувствует себя неважно, и отправился домой. После этого он ни с кем не связывался. По предварительным данным, смерть артиста могла наступить по причине проблем с сердцем.Напомним, чтоДмитрий Красиловзавоевал большую популярность благодаря участию в съемках клипа группы Little Big"Uno" для "Евровидения-2020". Танцор очаровал публику благодаря своей непосредственности. Зрители прозвали его "Пухляшом", отметив тем самым, вероятно, его теплоту и артистизм. А Дима и не имел ничего против мнения народа.Точные причины смерти буду обнародованы после заключения специалистов. Коллеги по цеху и поклонники артиста из Little Big выражают соболезнования семье Дмитрия Красилова. Так, Лолита Милявская призналась, что не встречала более светлого человека. "Мгновенная любовь у нас произошла", – написала артистка на своей странице в соцсети.Гарик Харламов также выразил свои соболезнования родным и близким Дмитрия Красилова. Резидент Comedy Club вспомнил, что совсем недавно пересекался с "Пухляшом" на съемках. "Очень рано. Всего 29", – написал у себя на странице в соцсети комик.