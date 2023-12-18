В столице создан сервис по подбору площадки для регистрации брака.

В столице создан сервис по подбору площадки для регистрации брака.В понедельник, 18 декабря, свой профессиональный праздник отмечают работники ЗАГСов. В этот день в столице появилась новая площадка для регистрации брака – телеканал "Москва 24"."В нашей студии поженились Александр Антонов и Татьяна Дронникова, а зарегистрировала союз сотрудник московского ЗАГСа", – сообщил телеканал в своем телеграм-канале.В Москве действует сервис "Наша свадьба". Он помогает подобрать площадку для торжественной регистрации брака.Всего в столице доступно более 50 площадок. Это классические дворцы бракосочетания, усадьбы, рестораны и даже канатная дорога.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что самыми востребованными площадками стали небоскребы комплекса "Москва-Сити", гостиница "Националь" и особняк Спиридонова. В 2022 году зарегистрировано более 100 тысяч браков – это рекордный показатель за последние 105 лет.