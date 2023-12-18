Смертельная авария произошла в Киржачском районе. Столкнулись легковушка «Форд Куга» и большегруз «Рено». ДТП случилось на 169 километре дороги А-108, недалеко от деревни Алёнино. После

Смертельная авария произошла в Киржачском районе. Столкнулись легковушка «Форд Куга» и большегруз «Рено». ДТП случилось на 169 километре дороги А-108, недалеко от деревни Алёнино. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Белый «Форд» полностью разбит. У иномарки выбиты стекла и покорежен капот. За рулем был 40-летний мужчина. Удар для него оказался фатальным. Водитель погиб. Анна