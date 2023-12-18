Частный жилой дом, находящийся по адресу Кольчугино, улица Панфилова, №8 сгорел дотла вечером 17 декабря. Дежурная смена получила информацию о возгорании в 18:05, сообщили в пресс-службе

Частный жилой дом, находящийся по адресу Кольчугино, улица Панфилова, №8 сгорел дотла вечером 17 декабря. Дежурная смена получила информацию о возгорании в 18:05, сообщили в пресс-службе областного МЧС. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Его тушили 11 спасателей. Судя по фото, огонь уничтожил крышу и внутреннее имущество. Сведений о погибших или пострадавших нет. Ранее под